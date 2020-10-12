Ужесточить требования к разработчикам проектов зон охраны объектов культурного наследия предложили депутаты

12:47, 12 октября 2020, ПАИ

Сформировать федеральный государственный реестр добросовестных исполнителей работ по разработке зон охраны объектов культурного наследия и сделать эту деятельность лицензируемой предложили члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму на заседании в Сортавале под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Виктора Остренко. Инициатором парламентского обсуждения этих вопросов выступило Законодательное Собрание Республики Карелия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

В дискуссии с участием представителей исполнительной власти и профессионального сообщества речь шла о сохранении и развитии исторических поселений как «комплексных объектов наследия». По мнению региональных парламентариев, на сегодняшний день очевидно, что сохранение единичных памятников без учета исторического, природного и градостроительного окружения не позволяет в полной мере раскрыть их историко-культурную ценность. Помимо непосредственно сохранения объекта изначально необходимо учитывать особенности его эксплуатации и эффективного использования.

Одним из основных механизмов решения задач по сохранности памятников является разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия, границ территории исторического поселения и требований к градостроительным регламентам в указанных границах. Именно эти документы являются основополагающими для разработки схем территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.

«Вместе с тем, разработка зон охраны не подлежит государственному лицензированию – лицензия выдаётся на деятельность по сохранению памятников, включающая в себя консервацию, ремонт, реставрацию и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», - отметила начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

Требования к определению физических и юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве исполнителей работ по разработке проекта зон охраны, на законодательном уровне также не закреплены.

Все эти факторы приводят к тому, что подготовленная документация зачастую не только не позволяет в полном объёме обеспечить охрану объектов культурного наследия, но и грамотно планировать в дальнейшем перспективное развитие муниципалитетов.

«Лицензирование организаций, которые занимаются разработкой проектов зон охраны, безусловно, повысит качество документации. Но не приведёт ли это к существенному удорожанию работ и дополнительным затратам бюджета?» - поинтересовался у специалистов председатель парламентского комитета Виктор Остренко.

На вопрос депутата ответила участвующая в заседании главный архитектор проектной компании из Вологды Наталья Пьянкова: «Вопрос о лицензировании возник, потому что очень много недобросовестных разработчиков, и, к сожалению, в большинстве регионов есть проблема вынужденного расторжения контрактов. В итоге и время упущено, и документы не разработаны или выполнены настолько некачественно, что использовать их нельзя».

Архитектор предложила установить дополнительные требования не только к организациям-разработчикам, но и к специалистам – они должны проходить обязательную аттестацию.

«Разработка проекта зон охраны – очень сложная работа, и организации, которые приступают к ее выполнению, должны обладать серьезной квалификацией и опытом», - поддержала коллегу руководитель органа исполнительной власти по охране памятников Юлия Алипова. – И, конечно, регионы должны располагать информацией о разработчиках, способных качественно выполнить такую работу».

Исправить существующее положение дел могло бы создание федерального государственного реестра добросовестных исполнителей работ по разработке зон охраны объектов культурного наследия. Это предложение наряду с включением разработки проекта зон охраны в перечень лицензируемых работ и требованием об аттестации специалистов содержится в подготовленном депутатами обращении в Правительство РФ. Окончательное решение о поддержке озвученных инициатив будет принято законодателями Северо-Запада в ноябре на конференции в Новгороде.