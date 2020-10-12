В Плюсском районе мужчина потерялся в лесу и сам вышел из него
В деревне Должицы Плюсского района в лесу потерялся 73-летний мужчина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 17:45 от МВД России «Стругокрасненский» поступила заявка на поиски мужчины, который потерялся в лесу вблизи деревни Должицы Плюсского района. Поисковые работы проводились силами 24 пожарно-спасательной части поселка Плюсса. В 20:30 потерявшийся мужчина вышел из леса самостоятельно.