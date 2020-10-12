ПАСЗР может стать площадкой для взаимодействия молодёжных парламентов Северо-Запада

12:53, 12 октября 2020, ПАИ

Предложение Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании (ПОС) депутатов о взаимодействии региональных молодёжных парламентов на базе Парламентской ассоциации Северо-Запада России получило развитие – постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму инициировал внесение соответствующих поправок в устав межпарламентского объединения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Новые положения устава позволят ассоциации обратить внимание на работу молодых коллег, которых мы видим, в том числе, нашей кадровой скамейкой, - прокомментировал инициативу председатель постоянного комитета ПАСЗР, вице-спикер Виктор Остренко. - Межрегиональная площадка даст молодым людям возможность реализовать свои способности и амбиции, в хорошем смысле слова, и позволит им шире смотреть на проблематику и на выработку решений».

В уставной документ предложено включить пункты о содействии развитию молодёжного парламентаризма, повышению профессиональных компетенций молодых парламентариев и организации межрегионального взаимодействия молодёжных парламентов. Чтобы эти положения стали нормами Устава ПАСЗР, их должны поддержать законодатели всех субъектов Северо-Запада. Вопрос планируется рассмотреть на очередной конференции ПАСЗР, которая пройдёт в ноябре этого года в Новгороде.