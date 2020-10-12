Два аппарата для обнаружения патологий легких появятся в Псковской области

13:06, 12 октября 2020, ПАИ

В Псковской области установят два специализированных программных комплекса по детекции патологий легких, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Аппараты появятся в новой инфекционной больнице и детской областной больнице. Об этом во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказала управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

По ее словам, этот аппарат оперативно сигнализирует врачу об изменениях участков пораженной ткани при вирусной пневмонии, в том числе при коронавирусе. Благодаря программной установке спасены уже десятки жизней в других регионах.

Псковская областная инфекционная больница уже начала принимать первых пациентов в штатном режиме. Торжественное открытие учреждения состоялось 2 октября. Медицинское учреждение укомплектовано персоналом на 100 %.