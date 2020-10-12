Около 180 псковичей стали участниками форума «Доброволье.60»

13:43, 12 октября 2020, ПАИ

В Псковской области завершился молодежный форум волонтерского антинаркотического движения региона «Доброволье.60». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом году его участниками стали около 180 человек.

В течение трех дней на форуме были организованы четыре тематические площадки. Их модераторами были ведущие специалисты Ленинградской, Калининградской и Псковской областей. Кульминацией форума стал тренинг Елизаветы Абрамовой – победителя Всероссийского конкурса «Добровольцы России – 2018» на тему «Десять советов о том, как справиться со временем».

В заключительный день форума ребята проходили квесты, тренинги, участвовали в дебатах. Волонтеры оттачивали свое ораторское мастерство, учились искусству командной работы.

В этом году региональный форум прошел уже в шестой раз. Главная цель мероприятия – объединение действующих волонтеров и развитие потенциала волонтерского движения для популяризации здорового образа жизни и противодействия потреблению психоактивных веществ.

Организаторами форума выступили УМВД России по Псковской области, комитет по образованию Псковской области, управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, Псковское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».