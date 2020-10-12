0
15:46
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
15:34
Еще 16 школьников заболели коронавирусом за неделю
15:11
Тала Нещадимова объяснила, почему упал уровень воды в реках и озерах Псковской области
14:40
Уникальные экспонаты, люди и явления – Аркадий Филинов на ПАИ-live о готовящейся выставке «Собор церковного искусства Пскова»
14:30
Детскую инфекционную больницу в Пскове откроют в ноябре
14:03
Премьера спектакля «Прыгучий мышонок» состоялась в Псковском театре кукол
13:35
Дороги в четырех районах Псковской области перекроют для проведения ралли
Еще новости
Общество

Премьера спектакля «Прыгучий мышонок» состоялась в Псковском театре кукол

Фото театрально-концертной дирекции Псковской области

В Псковском театре кукол состоялась премьера спектакля «Прыгучий мышонок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Как отметили в театре, «спектакль не просто состоялся – публика его приняла единодушно. Маленькие и взрослые зрители покидали театр счастливыми».

Первые впечатления от спектакля появились в социальной сети «ВКонтакте» после генерального прогона: «Вчера был большой прогон – сдача спектакля. Вот где, наконец, всё, что творческой и производственной группами (и каждым человеком в отдельности) создавалось по крупицам, вылилось в невероятное по красоте и мощи целое. Совершенно ощутимый эффект неожиданности произошел даже для тех немногих, кто непосредственно был причастен к этой работе. Нам не просто понравилось – этим словом практически ничего не сказано. Чувствуешь себя гурманом после неслыханного пира. Прикоснулись к древней культуре, насытились ею благодаря фантастической атмосфере. А способствовало этому буквально всё, начиная с нового (на наш взгляд) слова в режиссуре (Александр Заболотный), уникальной сценографии (Евгений Бондаренко) и актерского профессионализма (Евгений Бондаренко, Валерий Болданюк, Николай Зубрилин, Юлия Зубрилина, Виталий Ивашнёв, Анастасия Правдивцева, Борис Поткин), заканчивая музыкой (Николай Якимов), светом и цветом».

Фото театрально-концертной дирекции Псковской области

Зрители в социальных сетях отметили, что знакомство с индейцами и героями их древних преданий принесло им радость открытия нового. «На премьере «Прыгучего мышонка» я, если честно, испытала творческий шок. Никак не ожидала, что спектакль с таким названием окажется не по-детски философским и глубоким. Сам сценарий и тексты заслуживают книжного издания, а игра актеров пробивала до мурашек и слез», - поделилась своими эмоциями от спектакля Наталья Степанова.

Гизела Державина тоже не удержалась от восторженных слов: «Восхитительная индейская стрела прилетела к нам в сердце - теперь там живет «Прыгучий мышонок». Спасибо безмерное за очередной шедевр режиссеру театра кукол Александру Заболотному. Это ж какие музы должны посещать, чтоб рождались такие спектакли».

Фото театрально-концертной дирекции Псковской области

Увидеть спектакль «Прыгучий мышонок» можно 25 октября в 12:00 и 16:00, а также 29 октября в 18:00. Художественный руководитель театра и режиссер новой постановки Александр Заболотный.

Купить или забронировать билеты можно на сайте.

Касса работает ежедневно с 9:30 до 15:00, кроме понедельника, в выходные дни – с 11:00 до 15:00. Телефоны: администраторы 57-13-79, касса 56-33-13, 8-921-212-65-54.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
12 октября 2020
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
Еще 16 школьников заболели коронавирусом за неделю
12 октября 2020
Еще 16 школьников заболели коронавирусом за неделю
Тала Нещадимова объяснила, почему упал уровень воды в реках и озерах Псковской области
12 октября 2020
Тала Нещадимова объяснила, почему упал уровень воды в реках и озерах Псковской области
Уникальные экспонаты, люди и явления – Аркадий Филинов на ПАИ-live о готовящейся выставке «Собор церковного искусства Пскова»
12 октября 2020
Уникальные экспонаты, люди и явления – Аркадий Филинов на ПАИ-live о готовящейся выставке «Собор церковного искусства Пскова»
Детскую инфекционную больницу в Пскове откроют в ноябре
12 октября 2020
Детскую инфекционную больницу в Пскове откроют в ноябре
Премьера спектакля «Прыгучий мышонок» состоялась в Псковском театре кукол
12 октября 2020
Премьера спектакля «Прыгучий мышонок» состоялась в Псковском театре кукол
Дороги в четырех районах Псковской области перекроют для проведения ралли
12 октября 2020
Дороги в четырех районах Псковской области перекроют для проведения ралли
Клип о любви и таксидермии выпустил псковский музыкант Денис Кугай
12 октября 2020
Клип о любви и таксидермии выпустил псковский музыкант Денис Кугай

Идет загрузка...