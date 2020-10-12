Премьера спектакля «Прыгучий мышонок» состоялась в Псковском театре кукол

14:03, 12 октября 2020, ПАИ

В Псковском театре кукол состоялась премьера спектакля «Прыгучий мышонок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Как отметили в театре, «спектакль не просто состоялся – публика его приняла единодушно. Маленькие и взрослые зрители покидали театр счастливыми».

Первые впечатления от спектакля появились в социальной сети «ВКонтакте» после генерального прогона: «Вчера был большой прогон – сдача спектакля. Вот где, наконец, всё, что творческой и производственной группами (и каждым человеком в отдельности) создавалось по крупицам, вылилось в невероятное по красоте и мощи целое. Совершенно ощутимый эффект неожиданности произошел даже для тех немногих, кто непосредственно был причастен к этой работе. Нам не просто понравилось – этим словом практически ничего не сказано. Чувствуешь себя гурманом после неслыханного пира. Прикоснулись к древней культуре, насытились ею благодаря фантастической атмосфере. А способствовало этому буквально всё, начиная с нового (на наш взгляд) слова в режиссуре (Александр Заболотный), уникальной сценографии (Евгений Бондаренко) и актерского профессионализма (Евгений Бондаренко, Валерий Болданюк, Николай Зубрилин, Юлия Зубрилина, Виталий Ивашнёв, Анастасия Правдивцева, Борис Поткин), заканчивая музыкой (Николай Якимов), светом и цветом».

Зрители в социальных сетях отметили, что знакомство с индейцами и героями их древних преданий принесло им радость открытия нового. «На премьере «Прыгучего мышонка» я, если честно, испытала творческий шок. Никак не ожидала, что спектакль с таким названием окажется не по-детски философским и глубоким. Сам сценарий и тексты заслуживают книжного издания, а игра актеров пробивала до мурашек и слез», - поделилась своими эмоциями от спектакля Наталья Степанова.

Гизела Державина тоже не удержалась от восторженных слов: «Восхитительная индейская стрела прилетела к нам в сердце - теперь там живет «Прыгучий мышонок». Спасибо безмерное за очередной шедевр режиссеру театра кукол Александру Заболотному. Это ж какие музы должны посещать, чтоб рождались такие спектакли».

Увидеть спектакль «Прыгучий мышонок» можно 25 октября в 12:00 и 16:00, а также 29 октября в 18:00. Художественный руководитель театра и режиссер новой постановки Александр Заболотный.

Купить или забронировать билеты можно на сайте.

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