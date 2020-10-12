20 тысяч рублей отдал пскович за несуществующего шпица

22:49, 12 октября 2020, ПАИ

36-летний житель Пскова отдал 20 тысяч рублей за несуществующего шпица. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина решил купить шпица, зашел на один из популярных сайтов и по объявлению связался с продавцом, который попросил покупателя перевести деньги за собаку на указанный счет. Пскович перечислил около 20 тысяч рублей на счет продавца, но шпица ему не прислали.

По данному факту проводится проверка.