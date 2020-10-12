Театр Коми покажет в Пскове «Ромео и Джульетту» и «Хануму»

17:10, 12 октября 2020, ПАИ

Театр Коми покажет в Пскове «Ромео и Джульетту» и «Хануму». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Академический театр драмы имени Виктора Савина из Сыктывкара в ноябре привезет в Псков два спектакля: комедию о проделках двух свах Тифлиса «Ханума» и трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта». Гастроли драматического театра Коми в Пскове приурочены к 90-летию театра. Все спектакли идут на русском языке.

21 ноября в 18:00 псковичи увидят спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке лауреата премии правительства Коми Юрия Попова.

Режиссер Юрий Попов сделал ставку на молодых и энергичных артистов, только принятых в театр. «Ромео и Джульетта» – первый спектакль театра, поставленный в рамках нового направления – Театра юного зрителя. В спектакле занята и основная труппа, и вновь принятые артисты, не являющиеся еще профессионалами.

Спектакль получил высокие оценки театральных экспертов и вызвал интерес у зрителей разного возраста.

Продолжительность спектакля: три часа с антрактом. Для зрителей 12+.

Прочитать подробнее о спектакле и воспользоваться онлайн-покупкой билетов можно на сайте драмтеатра.

22 ноября в 18:00 театр из Сыктывкара покажет комедию Авксентия Цагарели «Ханума» в литературной обработке Бориса Рацера и Владимира Константинова. Режиссер-постановщик – Борис Лагода.

По сюжету грузинской комедии две свахи Тифлиса – Ханума и Кабато – соревнуются, кто лучше женит разорившегося престарелого князя Вано Пантиашвили на богатой невесте.

Кабато хочет выдать за князя молодую, красивую, богатую, но безродную купеческую дочь Сону, а Хануме надо пристроить куда менее привлекательную партию – «кривую, косую и хромую» пожилую невесту.

Пытаясь перехитрить соперницу, Ханума разыгрывает «комбинацию в три хода», в результате которой каждый получает то, чего желал: князь – деньги, купец – титул, влюбленные – свадьбу. А Кабато, выдав Хануму замуж за приказчика Микича, становится главной свахой Тифлиса.

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с антрактом. Для зрителей 12+.

Прочитать подробнее о спектакле и воспользоваться онлайн-покупкой билетов можно на сайте драмтеатра.