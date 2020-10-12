Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
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Фото: ОМВД России по Печорскому району
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Фото: ОМВД России по Печорскому району
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Фото: ОМВД России по Печорскому району
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Фото: ОМВД России по Печорскому району
Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе, сообщает газета «Печорская правда».
11 октября в МО МВД России «Печорский» поступило заявление жителя деревни Калки о том, что 10 октября около 15:20 он обнаружил на пастбище трупы четырех коз, которых загрызла стая собак.
В настоящий момент хозяева собак установлены. По данному заявлению проводится проверка.