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Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе

  • Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
    Фото: ОМВД России по Печорскому району
  • Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
    Фото: ОМВД России по Печорскому району
  • Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
    Фото: ОМВД России по Печорскому району
  • Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
    Фото: ОМВД России по Печорскому району

Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе, сообщает газета «Печорская правда».

11 октября в МО МВД России «Печорский» поступило заявление жителя деревни Калки о том, что 10 октября около 15:20 он обнаружил на пастбище трупы четырех коз, которых загрызла стая собак.

Фото: ОМВД России по Печорскому району

В настоящий момент хозяева собак установлены. По данному заявлению проводится проверка.

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