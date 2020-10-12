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Общество

Сквер на улице Технической, 14 в Пскове получит название «Соколинка»

Сквер на улице Технической, 14 в Пскове получит название «Соколинка». Проект решения внес в городскую Думу глава администрации города Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С инициативой организовать сквер жители микрорайона Овсище выступили  в 2017 году. В конце 2019 года был заключен контракт на благоустройство сквера в рамках программы «Формирование современной городской среды», в конце июля объект был сдан.

На территории установлены детская и спортивная площадки, тренажеры, теневые навесы, малые архитектурные формы, заасфальтированы дорожки, высажены растения и кустарники в современном ландшафтном дизайне, положено искусственное покрытие на площадках, установлены опоры освещения.

В августе жители микрорайона Овсище провели голосование в социальных сетях за название сквера. Наименование «Соколинка» было выбрано по названию местности - Сокольница, Соколка. Именно так называли и называют коренные жители Овсища, Хотиц и Солонова эту местность. Название «Сокольница» встречается и на топографических картах 1980-х годов.

Сокольница - местность, на которой находилось три горы. Главная гора - Большая Сокольница (сейчас Соколиха), самая низкая - Соколка. Средняя гора - Малая Сокольница, начиналась от Овсища. Дом №14 и сквер по улице Технической фактически расположены на разрытой строителями горе Малая Сокольница.

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