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Общество

Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров

Фото pixabay

Сотрудники полиции по городу Пскову установили подозреваемых в совершении краж в нескольких районах Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове с 9 по 10 октября из компьютерного класса спортивной организации по улице Советской через незакрытое окно похитили монитор. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полиция города установила подозреваемого. Им оказался безработный 37-летний пскович. Мужчина признался в краже. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъяли.

В поселке Локня 3 октября из квартиры дома по Комсомольскому переулку у 61-летнего пенсионера из серванта похитили 14 тысяч рублей. В краже подозревается 32-летняя неработающая местная  жительница. Часть похищенных денег изъяли. Ведется проверка.

В Дедовичах 5 октября с 15:00 до 21:00 от дома на улице Юбилейной похитили велосипед. Сотрудники полиции установили подозреваемого – 27-летнего жителя поселка Дедовичи, неработающего, ранее неоднократно судимого. Похищенное обнаружили и изъяли. Ведется проверка.

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