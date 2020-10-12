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Общество

Еще 16 школьников заболели коронавирусом за неделю

Фото Дарьи Хватковой.

Еще 16 школьников в Псковской области заболели коронавирусом за неделю, сообщает официальный telegram-канал региона.

На начало предыдущей недели COVID-19 был подтверждён у 46 детей (нарастающим итогом со старта учебного года), сейчас эта цифра увеличилась до 62.

В сообщении отмечается, что уровень заболеваемости коронавирусом в школах, как и в целом по региону, постепенно растёт.

В настоящий момент на дистанционное обучение в Псковской области переведено 16 классов в 12 школах.

11 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что диагноз коронавирусной инфекции COVID-19 подтверждён у 46 школьников. Тогда Михаил Ведерников отметил, что заболевание во всех случаях было выявлено вовремя, и принятых мер оказалось достаточно для ограничения распространения инфекции среди учащихся и педагогов.

Ранее врач-пульмонолог Анастасия Повторейко, возглавившая новую инфекционную больницу в Пскове, написала пост в Instagram лечебного учреждения. В нем медик отметила, что в последнее время наблюдается нехорошая тенденция: «Мы начали привыкать жить с коронавирусом, мы начали терять бдительность и сознательность».

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