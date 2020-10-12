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Дополнительные смены введут на стройке соцгородка в Пскове
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Общество

Дополнительные смены введут на стройке соцгородка в Пскове

Фото ПАИ.

Социальный городок, расположенный в деревне Борисовичи Псковского района, будут строить в три смены. Об этом Псковскому агентству информации рассказал  руководитель проекта, директор компании-застройщика ОП ООО «ПромАльянс» Эльдар Вагабов.

На объекте уже построено три жилых корпуса, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Сейчас ведется строительство еще двух домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории. Сдать новые строящиеся здания, полностью возведенными и с установленными крышами, подрядчик должен к новому году. Работы на объекте продолжаются, важно успеть в срок.

Как отметил Эльдар Вагабов, сейчас на стройплощадке есть некоторое отставание от графика, но это не только вина подрядной организации: социальный городок является достроем, то есть «ПромАльянсу» пришлось взять в работу уже частично построенный другими строителями объект.

«При передаче объекта при первичном осмотре были обнаружены недочеты, оставшиеся со времен прошлых строителей, которые мы сейчас устраняем», - пояснил он. 

Также на объекте были проблемы с поставкой камня. Подрядная организация рассчитывала на материалы местных производителей, но их продукция не прошла экспертизу. Пришлось искать другого поставщика, из-за чего работы затянулись. Сейчас материал на стройплощадку уже доставили.

Пришлось подрядной организации столкнуться и с общей для всего региона проблемой - нехваткой строителей. 

«Этот вопрос решается, планируется, что к строительству соцгородка удастся привлечь студентов Псковского государственного университета», - рассказал подрядчик. 

Предприятие планирует увеличить смены на строящихся зданиях там, где ведутся кладочные работы.

«На этапе кладки камня  на объекте нам предстоит усилить бригады работников,  работы будем вести в две, а по возможности – в три смены. Мы не должны нарушать режим тишины, так как строительство социального городка ведется вблизи жилых домов», - отметил директор предприятия. 

Параллельно с возведением стен на новых объектах социального городка ведутся работы по проведению электрики, сейчас  монтируются контур заземления и проводка. Как рассказали в «ПромАльянсе», в построенных корпусах запущено водоснабжение, проверены и эксплуатируются люки и ливневая канализация. Кроме того, ведется благоустройство территории, для этого уже завезли более пяти тысяч кубов песка, планируется завезти еще не менее трех тысяч кубов. На этой неделе в строящихся корпусах будут заливать перекрытия между первым и вторым этажами, на первом этаже приступили к остеклению.

В уже построенных корпусах первоочередная задача – запустить тепло, чтобы в них можно было начать отделочные работы. Их нужно завершить до конца года. 
Как отметил Эльдар Вагабов, администрация Псковской области помогает решать все возникающие вопросы в режиме онлайн, без бюрократических проволочек.

«Наша главная задача – помочь региону этот объект достроить. Мы осознаем ответственность за этот проект и делаем все возможное, чтобы Псковская область вовремя получила это социально значимое для региона и пожилых людей учреждение», - отметил директор подрядной организации ООО ОП «ПромАльянс» Эльдар Вагабов.

Напомним, строительство социального городка ведется в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».  На завершение строительства объекта было направлено 270 млн рублей. Работы проводит обособленное предприятие ростовской компании ООО «ПромАльянс», для которого социальный городок – первый объект в Псковской области.

Социальный городок – альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России. Проект будет соответствовать современным европейским нормам и стандартам, адаптированным к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации.

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