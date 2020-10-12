I Форум работающей молодежи Псковской области приглашает к участию инициативных псковичей
Псковский областной совет профессиональных союзов совместно с управлением общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области с 23 по 25 октября проводят I Форум работающей молодежи Псковской области.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, в рамках форума планируется обсуждение проблем защиты труда, предоставления социальных гарантий, разрешения трудовых споров.
Псковский облсовпроф приглашает инициативную и активную молодежь в возрасте от 18 до 35 лет для выявления проблем в сфере труда и занятости, а также выработки путей их решения.
Регистрация открыта на сайте АИС Росмолодёжь.
В программе первого регионального форума работающей молодежи тренинги по личному росту, мастер-классы по командообразованию, курс образовательных лекций правовой направленности. Форум предоставляет широкие возможности для обмена опытом и интересных знакомств и является отличной площадкой для работающей молодежи, чтобы заявить о себе, узнать о грантовых конкурсах, НКО, профсоюзе.
Итогом станет резолюция работающей молодежи, в которой будут отражены наиболее острые проблемы трудовых коллективов.