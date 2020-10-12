29 октября состоятся публичные слушания по стратегии развития Пскова до 2030 года

16:21, 12 октября 2020, ПАИ

29 октября пройдут публичные слушания по проекту Стратегии развития Пскова до 2030 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В целях подготовки и проведения слушаний сформирован оргкомитет под руководством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. В его состав включены сотрудники комитета социально-экономического развития администрации Пскова и профильных отделов аппарата Псковской городской Думы.

В целях соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции участникам публичных слушаний рекомендуется представить свои предложения и замечания по проекту Стратегии в письменном виде без очного присутствия на слушаниях, заблаговременно отправив документы по почте или в электронной форме.

Участникам, желающим очно присутствовать на слушаниях, рекомендуется сообщить об этом до 15:00 28 октября по телефону оргкомитета: 29-03-00.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в комитете социально-экономического развития администрации Пскова (Псков, улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинеты 14, 16) в рабочие дни с 8 по 28 октября с 14:00 до 17:00.

Письменные предложения и замечания по проекту Стратегии развития города можно направлять в срок с 8 по 28 октября по адресу: Псков, улица Некрасова, 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний), а также по электронной почте doc1@duma.pskov.ru или по факсу - 66-08-25.

Слушания будут проходить в малом зале Городского культурного центра, начало в 18:00.