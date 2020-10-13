0
13:49
Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
12:53
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
12:05
#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?
12:01
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
11:51
Московская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
11:36
Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября
10:35
Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле
Еще новости
Общество

#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?

Псковичи расслабились перед угрозой COVID-19: перестали носить защитные маски, перчатки, соблюдать дистанцию в общественных местах.  Более того,  можно наблюдать, что некоторые приходят на учебу или работу с признаками ОРВИ.

Корреспонденты Псковского агентства информации  расспросили псковичей на улице, за несоблюдение каких противоковидных мер нужно наказывать псковичей строже.

Выяснилось, что большинство опрашиваемых сошлись на том, что наказывать нужно за отсутствие масок в общественных местах, а именно в автобусах, магазинах и местах большого скопления людей.

«В магазинах очень часто находятся люди, которые не носят никаких масок и на замечания реагируют очень резко и эмоционально», -  отметила  псковичка.

Другие респонденты считают, что «надо всем носить маски, если вся страна наденет в один день маски и снимать будет только в квартирах, то болезней никаких не будет».

В меньшей степени люди высказывают мнение о том, что штрафовать нарушителей карантинных мер нужно за то, что они приходят на работу больными, подвергая риску заражения всех окружающих.

«Конечно, ответственность должна быть. Я считаю, если болеешь, то нужно дома сидеть», - отмечает гостья из Санкт-Петербурга.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
13 октября 2020
Три участка трассы Заполье – Гдов отремонтируют по нацпроекту
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
13 октября 2020
Пранкер Лексус: Надо, чтобы люди критически мыслили и не чувствовали себя в безопасности
#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?
13 октября 2020
#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
13 октября 2020
Глава Роспотребнадзора: Сейчас важно не допустить COVID-диссидентства и «донести знания» до людей
Московская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
13 октября 2020
Московская художница подарила картину Псковскому музею-заповеднику
Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября
13 октября 2020
Новый магазин «Леруа Мерлен» откроется в Пскове в конце октября
Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле
13 октября 2020
Псковский политехнический колледж представит русский костюм на фестивале в Ярославле
Псковская область вошла в топ-5 самых «спокойных» регионов по ковид-тревожности
13 октября 2020
Псковская область вошла в топ-5 самых «спокойных» регионов по ковид-тревожности

Идет загрузка...