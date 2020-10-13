#Опросник ПАИ: За отсутствие каких мер безопасности перед угрозой COVID-19 людей надо строже наказывать?

12:05, 13 октября 2020, ПАИ

Псковичи расслабились перед угрозой COVID-19: перестали носить защитные маски, перчатки, соблюдать дистанцию в общественных местах. Более того, можно наблюдать, что некоторые приходят на учебу или работу с признаками ОРВИ.

Корреспонденты Псковского агентства информации расспросили псковичей на улице, за несоблюдение каких противоковидных мер нужно наказывать псковичей строже.

Выяснилось, что большинство опрашиваемых сошлись на том, что наказывать нужно за отсутствие масок в общественных местах, а именно в автобусах, магазинах и местах большого скопления людей.

«В магазинах очень часто находятся люди, которые не носят никаких масок и на замечания реагируют очень резко и эмоционально», - отметила псковичка.

Другие респонденты считают, что «надо всем носить маски, если вся страна наденет в один день маски и снимать будет только в квартирах, то болезней никаких не будет».

В меньшей степени люди высказывают мнение о том, что штрафовать нарушителей карантинных мер нужно за то, что они приходят на работу больными, подвергая риску заражения всех окружающих.

«Конечно, ответственность должна быть. Я считаю, если болеешь, то нужно дома сидеть», - отмечает гостья из Санкт-Петербурга.