В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, пострадала женщина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
12 октября в 17:10 на автодороге Невель – Велиж в 1 км от Усвят автомобиль ВАЗ-2199 на повороте занесло в кювет. В результате ДТП одна пострадавшая женщина попала в Невельскую межрайонную больницу. Водитель был трезв, остальные пассажиры в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в отдел полиции.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Невеля. Подробности уточняются.