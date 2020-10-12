0
20:20
Четыре нарушителя попались на сборе клюквы в Полистовском заповеднике
18:20
В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
17:46
Два автомобиля столкнулись в центре Острова
15:46
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
14:47
Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
13:00
Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии
12:05
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
Еще новости
Происшествия

В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие

  • Авария в Усвятском районе
    Фото: ПАИ
  • Авария в Усвятском районе
    Фото: ПАИ
  • Авария в Усвятском районе
    Фото: ПАИ
  • Авария в Усвятском районе
    Фото: ПАИ
  • Авария в Усвятском районе
    Фото: ПАИ
  • Авария в Усвятском районе
    Фото: ПАИ
  • Авария в Усвятском районе
    Фото: ПАИ

В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, пострадала женщина, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

12 октября в 17:10 на автодороге Невель – Велиж в 1 км от Усвят автомобиль ВАЗ-2199 на повороте занесло в кювет. В результате ДТП одна пострадавшая женщина попала в Невельскую межрайонную больницу. Водитель был трезв, остальные пассажиры в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в отдел полиции.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД  Невеля. Подробности уточняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Четыре нарушителя попались на сборе клюквы в Полистовском заповеднике
12 октября 2020
Четыре нарушителя попались на сборе клюквы в Полистовском заповеднике
В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
12 октября 2020
В Усвятском районе автомобиль улетел в кювет, есть пострадавшие
Два автомобиля столкнулись в центре Острова
12 октября 2020
Два автомобиля столкнулись в центре Острова
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
12 октября 2020
Монитор, велосипед и деньги стали добычей псковских воров
Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
12 октября 2020
Стая собак загрызла четырех коз в Печорском районе
Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии
12 октября 2020
Сигареты на миллион рублей обнаружены в лесу на границе Псковской области и Латвии
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
12 октября 2020
Двух невельчан задержали за незаконный вылов рыбы
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области
12 октября 2020
Генпрокуратура взяла на контроль происшествия с детьми в Псковской области

Идет загрузка...