Пскович угнал автомобиль в Ленобласти и стал участником смертельного ДТП

17:56, 12 октября 2020, ПАИ

Полиция Ленинградской области задержала подозреваемого в смертельной аварии и угоне автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, им оказался 31-летний житель Псковской области.

ДТП произошло 11 октября 2020 года в 6:34. На 26-м километре дороги Гатчина – Красное Село – Гатчина – Павловск столкнулись два автомобиля: угнанный Mitsubishi Outlander и ВАЗ. В результате лобового столкновения скончался 50-летний водитель отечественного автомобиля.

Водителем второй машины оказался пскович. Экспертиза показала, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские также установили, что иномарка на самом деле принадлежит 53-летнему жителю Санкт-Петербурга. В ночь с 10 на 11 октября подозреваемый, выполнявший строительные работы в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области, решил взять автомобиль работодателя, чтобы прокатиться по ночному городу.

Псковича задержали. В полиции возбудили уголовное дело и выясняют все обстоятельства произошедшего.