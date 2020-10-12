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Общество

Более восьми тысяч саженцев не пропустили через границу в Псковской области

В Псковской области более восьми тысяч саженцев из Польши и Нидерландов не пропустили через границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На росийско-латвийском участке государственной границы в пункте пропуска Бурачки, расположенном в Псковской области, государственный инспектор запретил ввоз более восьми тысяч саженцев декоративных растений для открытого грунта и для защищённого грунта в горшках.

Саженцы, произведённые в Польше и Нидерландах, перевозились на автомобиле из Вильнюса к человеку, занимающемуся оптовой торговлей цветами и растениями в Москве.

В ходе анализа данных в ФГИС «Аргус-Фито» сотрудник ведомства выявил нарушения законодательства в сфере карантина растений. Таким образом, был нарушен Федеральный закон № 206 «О карантине растений».

Ввоз 8 084 саженцев на территорию Российской Федерации запрещён.

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