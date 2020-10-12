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Общество

Более 11 млн рублей получит Псковская область на обеспечение ветеранов жильём

На обеспечение ветеранов жильём Псковская область получит более 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковская область получит от Правительства Российской Федерации свыше 11 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Данные средства позволят региону полностью закрыть потребность в обеспечении жилыми помещениями ветеранов, которые стоят на учете для улучшения жилищных условий.

Согласно распоряжению, всего на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны достойным жильем будет направлено более 1 млрд рублей. Средства поступят в 65 регионов. В общей сложности дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру свыше 600 ветеранам.

На заседании Правительства РФ в начале октября Михаил Мишустин поручил завершить работу над исполнением распоряжения до конца 2020 года. В апреле ведомство уже направило на эти цели более 350 млн рублей, благодаря чему удалось обеспечить жильем более 200 человек.

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