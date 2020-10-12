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За кражу железнодорожных деталей жительницу Островского района приговорили к обязательным работам

Жительницу Островского района приговорили к обязательным работам за кражу железнодорожных деталей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

29-летняя жительница Островского района с января по февраль 2019 года неоднократно совершала кражи деталей железнодорожного полотна с объектов железнодорожного транспорта, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района. Похищенные детали она сдавала в пункт приема металлолома.

Суд вынес обвиняемой наказание в виде 480 часов обязательных работ.

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