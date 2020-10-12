За кражу железнодорожных деталей жительницу Островского района приговорили к обязательным работам
Жительницу Островского района приговорили к обязательным работам за кражу железнодорожных деталей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.
29-летняя жительница Островского района с января по февраль 2019 года неоднократно совершала кражи деталей железнодорожного полотна с объектов железнодорожного транспорта, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района. Похищенные детали она сдавала в пункт приема металлолома.
Суд вынес обвиняемой наказание в виде 480 часов обязательных работ.