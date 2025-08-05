Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Молодой человек за рулём ВАЗа пострадал в ДТП в Локнянском районе

Автомобиль ВАЗ съехал в кювет вблизи деревни Башово в Локнянском районе сегодня, 5 августа, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Автомобиль двигался по направлению из Великих Лук в Локню. За рулём находился молодой человек, его госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарное подразделение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Молодой человек за рулём ВАЗа пострадал в ДТП в Локнянском районе
05 августа 2025

Мотоциклист находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Невельском районе
05 августа 2025

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Псковской области
05 августа 2025

Дмитрий Петров взял на контроль вопрос по замору рыбы в Усвятском районе
05 августа 2025

В Пскове директора фирмы приговорили к 240 часам обязательных работ
05 августа 2025

Более 40 нарушений выявили на дорогах Пскова во время массовой проверки
05 августа 2025

Более четырёх миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за мошенников
05 августа 2025

Сразу четыре преступления совершил житель Великих Лук

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...