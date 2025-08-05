Молодой человек за рулём ВАЗа пострадал в ДТП в Локнянском районе
Автомобиль ВАЗ съехал в кювет вблизи деревни Башово в Локнянском районе сегодня, 5 августа, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Автомобиль двигался по направлению из Великих Лук в Локню. За рулём находился молодой человек, его госпитализировали.
На месте работают сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарное подразделение. Обстоятельства происшествия выясняются.
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