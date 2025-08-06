59-летний мужчина пропал в Псковском районе
59-летний Владимир Афанасьев пропал в Псковском районе, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
5 августа он ушёл в лес из СНТ «Торошинка» и не вернулся. Мужчина был одет в куртку, чёрную футболку, синие спортивные штаны, чёрные галоши, предположительно, в чёрную или рыжую кепку. С собой у него был чёрный пакет.
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Ранее сообщалось, что женщина в зелёно-голубом сарафане пропала в Пскове. Кроме того, в Великолукском округе продолжаются поиски 24-летнего молодого человека и 65-летней пенсионерки.