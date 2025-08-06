59-летний мужчина пропал в Псковском районе

10:47, 06 августа 2025, ПАИ

59-летний Владимир Афанасьев пропал в Псковском районе, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

​

5 августа он ушёл в лес из СНТ «Торошинка» и не вернулся. Мужчина был одет в куртку, чёрную футболку, синие спортивные штаны, чёрные галоши, предположительно, в чёрную или рыжую кепку. С собой у него был чёрный пакет.

Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что женщина в зелёно-голубом сарафане пропала в Пскове. Кроме того, в Великолукском округе продолжаются поиски 24-летнего молодого человека и 65-летней пенсионерки.