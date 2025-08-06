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Происшествия

59-летний мужчина пропал в Псковском районе

59-летний Владимир Афанасьев пропал в Псковском районе, сообщили ПАИ в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

5 августа он ушёл в лес из СНТ «Торошинка» и не вернулся. Мужчина был одет в куртку, чёрную футболку, синие спортивные штаны, чёрные галоши, предположительно, в чёрную или рыжую кепку. С собой у него был чёрный пакет.

Любую полезную информацию можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что женщина в зелёно-голубом сарафане пропала в Пскове. Кроме того, в Великолукском округе продолжаются поиски 24-летнего молодого человека и 65-летней пенсионерки.

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