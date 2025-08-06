15 человек эвакуировали из девятиэтажного дома в Пскове из-за пожара

08:58, 06 августа 2025, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

5 августа в 11:25 в деревне Лунино Новоржевского района сгорело бесхозное строение, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнём. В 15:10 в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Красноармейской в Пскове на общем балконе сгорел мусор и входная дверь. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём. Спасено три человека, эвакуировано 15 человек.

В 20:32 на улице Невской в Дно полностью выгорело неэксплуатируемое строение. Возможной причиной стало также неосторожное обращение с огнём. В 01:55 в деревне Жидилов Бор Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом.

В 02:29 на улице Максима Горького в Пскове в легковом автомобиле BMW 1997 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.