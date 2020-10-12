Великолучанин просит установить светофор на опасном перекрестке

20:11, 12 октября 2020, ПАИ

Светофор на опасном перекрестке просит установить житель Великих Лук. Соответствующую просьбу местный житель разместил на сайте губернатора Псковской области.

Великолучанин Евгений Сеткевич рассказал, что на пересечение улиц Розы Люксембург и Лизы Чайкиной большой поток машин.

«Идет главная дорога и её спокойно не перейти, редко, кто пропускает на переходе, - добавил местный житель. – Поставьте светофор и будем переходить безопасно». Также Евгений Сеткевич отметил, что на данном перекрестке уже происходило несколько ДТП, в том числе с участием пешеходов.

Ответственной за решение этого вопроса была назначена глава администрации Великих Лук Любовь Романова.