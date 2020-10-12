Концерт «Carmina Burana» состоится в Псковской областной филармонии 17 октября

20:13, 12 октября 2020, ПАИ

17 октября в 18:00 в Псковской областной филармонии состоится концерт «Carmina Burana». Об этом сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Кармина Бурана» – самое известное сочинение немецкого музыканта и композитора Карла Орфа, которое вошло в золотой фонд популярной классической музыки.

В концерте примут участие губернаторский симфонический оркестр Псковской области и хор выпускников Санкт-Петербургского государственного университета.

Концерт состоится в рамках 46-го фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.