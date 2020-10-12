Председатель «Совета матерей» предложила ввести в России налог на бездетность

20:39, 12 октября 2020, ПАИ

Председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести в России налог на бездетность. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», - заявила Татьяна Буцкая.

По мнению председателя «Совета матерей», такая мера необходима для повышения рождаемости в стране. Она отметила, что данный налог должен касаться мужчин и женщин репродуктивного возраста. «Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребёнка, тем не менее, понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 300 рублей», - подчеркнула Татьяна Буцкая.