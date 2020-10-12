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Общество

Два отряда из Псковской области приняли участие в военно-поисковых сборах в Чебаркуле

Фото: Валерий Кузьмин.

Два отряда из Псковской области приняли участие в военно-поисковых сборах представителей поисковых отрядов «К поиску готов!» в Чебаркуле. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Сборы прошли на базе 90-й танковой гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии. На площадке собрались поисковики из 26 регионов России, в том числе представители двух отрядов из Псковской области: «Гвоздика» из Невельского района и «Неизвестный солдат» из Гдовского района.

Фото: Валерий Кузьмин.

Молодые поисковики показали свои знания в военной археологии, топографии, истории вооружения, обмундирования. Наряду с этим прошли лекции и мастер-классы от ведущих российских специалистов-поисковиков, историков, архивистов. «По приглашению организаторов выступил одним из экспертов. Говорили с ребятами о проекте #БезСрокаДавности и особенностях поиска архивных документов», - рассказал Валерий Кузьмин.

Директор Государственного архива Псковской области поблагодарил организаторов военно-поисковых сборов. «Хочется выразить слова признательности Елене Цунаевой и «Поисковому движению России», по чьей инициативе проводится мероприятие, Управлению Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которое оказывает всяческую поддержку проекту. И особые слова благодарности челябинскому региональному отделению «Поискового движения России» и его руководителю Евгению Гуриновичу за возможность участвовать в сборах», - заключил Валерий Кузьмин.

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