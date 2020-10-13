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Общество

Расширен список людей, которым необходима прививка от гриппа

Минздрав добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны делать себе прививку от гриппа, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

Изменения вносятся в приложение №1 к приказу Минздрава РФ от 21 марта 2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

В новое приложение добавили работников сферы предоставления услуг, вахтовиков, правоохранителей и сотрудников контрольных органов в пунктах пропуска через границу, сотрудников соцобслуживания и многофункциональных центров, госслужащих.

«Дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; работники организаций соцобслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением», - говорится в новом приложении к приказу.

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