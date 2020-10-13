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Культура

Противоаварийные работы начались в усадьбе Строгановых в Псковской области

Силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия» и благодаря выделенным средствам из регионального бюджета в усадьбе Строгановых в Волышово в Псковской области стартовали первоочередные противоаварийные работы. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Вскоре начнется возведение временной кровли. Во избежание рисков обрушения мастера демонтировали лепные потолочные украшения с первого этажа. «Лепнина бережно собрана и транспортирована на сохранение в Порхов. Также возведено ограждение вокруг памятника архитектуры за счет средств Росимущества, так как находиться на объекте сейчас небезопасно», - уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что усадьба Волышово - уникальный историко-архитектурный ансамбль XVIII века. «Графская усадьба, настоящая жемчужина огромной строгановской империи, находится в Порховском районе. Несколько лет назад произошел пожар, который превратил усадьбу в руины», - добавил он.


 

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