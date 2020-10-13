Неизвестные подожгли автомобиль на улице Советской Армии в Пскове

09:57, 13 октября 2020, ПАИ

12 октября в 20:59 в Пскове у дома №49 на улице Советской Армии неизвестные подожгли автомобиль Citroen C4. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине выгорело багажное отделение и закопчен салон.

Предположительная причина возгорания – поджог. Спасено два автомобиля.

В тот же день в 14:27 в деревне Неквудь Псковского района сгорели кровля по всей площади, дощатая веранда и сарай. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы холодильника на веранде.

Кроме того, 12 октября в 17:11 в Пушкинских Горах на улице Ермолаева в жилом доме огнем повреждена веранда. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде.