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Общество

Неизвестные подожгли автомобиль на улице Советской Армии в Пскове

Фото Дарьи Хватковой.

12 октября в 20:59 в Пскове у дома №49 на улице Советской Армии неизвестные подожгли автомобиль  Citroen C4. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине выгорело багажное отделение и закопчен салон.

Предположительная причина возгорания – поджог. Спасено два автомобиля.

В тот же день в 14:27 в деревне Неквудь Псковского района сгорели кровля по всей площади, дощатая веранда и сарай. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы холодильника на веранде.

Кроме того, 12 октября в 17:11 в Пушкинских Горах на улице Ермолаева в жилом доме огнем повреждена веранда. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде.

 

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