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Общество

Ушедшего из больницы пожилого мужчину разыскивает псковская полиция

Фото: УМВД России по Псковской области

В Пскове сотрудники полиции продолжают искать пропавшего в июне этого года Геннадия Баранова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 1 июня 2020 года 60-летнему мужчине оказывали медицинскую помощь в Псковской областной больнице. В этот день пациент покинул учреждение в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. В день пропажи он был в чёрной куртке, белых брюках и темных сандалиях.

Баранов Геннадий Борисович проживает в деревне Гверздонь Псковского района. На вид мужчине 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы. Волосы короткие, тёмные с сединой, волнистые, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

В полиции отметили и особую примету пропавшего: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость из-за перелома со смещением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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