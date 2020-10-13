Три иностранца пытались незаконно пересечь границу с Евросоюзом в Псковской области

10:15, 13 октября 2020, ПАИ

Трех иностранцев задержали за незаконное пересечение границы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Пыталовском районе в районе населенного пункта Лединки пограничники задержали трех иностранцев, направлявшихся по лесу в сторону сопредельного государства. Как выяснилось, задержанные оказались выходцами из стран Средиземноморского бассейна. Иностранцы планировали попасть на территорию Евросоюза в обход установленных пунктов пропуска.

Правонарушителей задержали на срок до 48 часов, проводятся административно-процессуальные действия и проверочные мероприятия, по их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.