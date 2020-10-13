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Общество

Псковская область вошла в топ-5 самых «спокойных» регионов по ковид-тревожности

Псковская область вошла в топ-5 самых «спокойных» регионов по ковид-тревожности. Об этом сообщается на сайте Brand Analytics.

COVID-19 стал одной из главных тем года, волнующих людей во всех странах, что наглядно отразилось на обсуждениях в социальных медиа. С приходом второй волны пандемии Brand Analytics решил проанализировать, где ковид-тревожность была выше. Для анализа были выбраны следующие страны: Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Армения и Молдова.

Динамика индекса ковид-тревожности в соцмедиа

Индекс ковид-тревожности в соцмедиа в российских регионах

Выяснилось, что в центральных регионах жители спокойнее встречают вторую волну. Тревожность возрастает по мере удаления от центра.

Пятерку самых «тревожных» регионов составляют: Магаданская область – 132 (индекс ковид-тревожности), Чукотский автономный округ – 127, Республика Крым – 123,  Курганская область – 107, Еврейская автономная область – 97.

В топ-5 самых «спокойных» регионов вошли: Чувашская Республика – 35, Кабардино-Балкарская Республика – 35, Псковская область – 35, Сахалинская область – 35, Республика Дагестан – 34.

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