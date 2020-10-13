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Общество

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. 

Необходимо наличие водительского удостоверения категории В. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных Силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (8112) 99-90-19, 8 (8112) 59-25-32.

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