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Общество

Псковские подростки могут принять участие во всероссийской акции «Мое будущее»

В рамках реализации Всероссийской программы по развитию профориентации «Zaсобой» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи с 16 ноября по 16 декабря 2020 года состоится всероссийская акция «Мое будущее», в которой могут принять участие псковские подростки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам организаторов, участники акции смогут пройти профориентационный тест, познакомиться с историями профессионалов, представляющих востребованные на рынке труда профессии, узнать информацию о состоянии рынка труда и перспективах его развития, а также получить навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий в онлайн-формате на сайте программы.

Рекомендуемый возраст участников от 13 до 17 лет. Акция является продолжением акции «Всероссийская профдиагностика», которая проводится с 2016 года и в которой приняли участие более 700 000 старшеклассников.

Подробная информация о проведении акции, а также форма для заполнения заявок на участие доступны на официальном сайте программы.

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