Виктор Антонов: «Единая Россия» поддержит социально ориентированный региональный бюджет
«Единая Россия» поддержит социально ориентированный региональный бюджет. Об этом заявил руководитель фракции «Единой России» Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии.
«При формировании бюджета важно учесть те позиции, которые больше всего волнуют людей. Поэтому бюджет региона должен быть социально ориентированным. Особенно важно сохранить социальную направленность в период распространения коронавирусной инфекции», - сказал Виктор Антонов.
По его словам, в областном бюджете необходимо сохранить финансирование ключевых направлений развития региона и поддержки граждан.
«Обеспечение качественной медицинской помощи, поддержка семей с детьми, эффективная социальная политика, поддержка сельских поселений, развитие культуры и спорта — это приоритетные задачи «Единой России», финансирование указанных направлений должно быть заложено в проекте главного финансового документа региона», - пояснил Виктор Антонов.
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года отметил, что социальные статьи составят порядка трети всех расходов.
«Проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой России» и правительства. Документ направлен на заботу о людях, их защиту и благополучие», - подчеркнул Андрей Турчак.