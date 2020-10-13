Виктор Антонов: «Единая Россия» поддержит социально ориентированный региональный бюджет

11:21, 13 октября 2020, ПАИ

«Единая Россия» поддержит социально ориентированный региональный бюджет. Об этом заявил руководитель фракции «Единой России» Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского реготделения партии.

«При формировании бюджета важно учесть те позиции, которые больше всего волнуют людей. Поэтому бюджет региона должен быть социально ориентированным. Особенно важно сохранить социальную направленность в период распространения коронавирусной инфекции», - сказал Виктор Антонов.

По его словам, в областном бюджете необходимо сохранить финансирование ключевых направлений развития региона и поддержки граждан.

«Обеспечение качественной медицинской помощи, поддержка семей с детьми, эффективная социальная политика, поддержка сельских поселений, развитие культуры и спорта — это приоритетные задачи «Единой России», финансирование указанных направлений должно быть заложено в проекте главного финансового документа региона», - пояснил Виктор Антонов.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года отметил, что социальные статьи составят порядка трети всех расходов.

«Проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой России» и правительства. Документ направлен на заботу о людях, их защиту и благополучие», - подчеркнул Андрей Турчак.