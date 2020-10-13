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В Стругокрасненском районе сын до смерти избил мать-алкоголичку

В Стругокрасненском районе суд вынес приговор мужчине, который до смерти избил свою мать. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной прокуратуры, обвиняемому назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В суде установлено, что в октябре 2019 года подсудимый во время ссоры накинулся на мать с кулаками, переломав ей ребра. У женщины открылось сильное внутреннее кровотечение, из-за чего ей стало трудно дышать. От многочисленных травм мать подсудимого скончалась.

В ведомстве отметили, что поводом стала личная неприязнь сына к матери. Женщина злоупотребляла алкоголем, что часто приводило к ссорам в семье.

Срок обвиняемый будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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