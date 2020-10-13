Почти завершился ремонт братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове

12:16, 13 октября 2020, ПАИ

На 97% выполнен капитальный ремонт братского захоронения на улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подрядная организация ООО «МАРТ» переместила надгробные плиты с основания на прилегающую зеленую зону с полной их сохранностью, затем вернула их на место, привела в надлежащий вид проход вдоль захоронения, демонтировала старые конструкции (непригодные отмостки, железобетонные облицовочные плиты, декоративную брусчатку) и установила новые, выполнила подсев травы. Общая стоимость капитального ремонта объекта составила более 5 млн рублей.

«Работы подходят к концу, готовность объекта составляет 97%. Осталось сделать косметическую уборку. Через несколько дней объект будет полностью готов», - уточнил директор подрядной организации Олег Темчинский.

На братском кладбище воинов Советской Армии расположено 392 захоронения солдат, погибших при освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.