Более тысячи зараженных гипсофил пытались провезти через границу в Себежском районе

12:19, 13 октября 2020, ПАИ

В минувшие выходные в Себежском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 1 тыс. 125 гипсофил. Растения семейства гвоздичных израильского происхождения везли автомобилем из Словакии в адрес компании Санкт-Петербурга, занимающейся оптовой торговлей цветами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспекторы обнаружили живые имаго насекомых, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом. Результаты карантинной экспертизы, проведенной в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили, что выявленные в партии срезов цветов насекомые идентифицированы как западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) и являются карантинными для стран Евразийского экономического союза.

Россельхознадзор выдал предписание о возврате груза на сопредельную территорию.