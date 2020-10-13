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Общество

Островская библиотека снимает документальный фильм о воспоминаниях узников концлагерей

Фото: газета «Островские вести».

В рамках реализации проекта «Непокоренные» Островская центральная районная библиотека снимает документальный фильм – воспоминания несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, сообщает газета «Островские вести».

Как рассказала заместитель директора районной библиотеки Надежда Гинчак, идея записать воспоминания бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей принадлежит председателю совета малолетних узников фашистских концлагерей Островского района Людмиле Васильевой. По словам директора библиотеки, Людмила Васильева хотела через воспоминания очевидцев, прошедших весь круг ада в фашистских концлагерях, рассказать правду о войне и цене Победы.
Вчера были записаны воспоминания Людмилы Васильевой, Вячеслава Григорьева и Лидии Румянцевой. Все они награждены памятным знаком-медалью «Непокоренные».

Работа над фильмом продолжается, в него войдут воспоминания бывших несовершеннолетних узников Нины Семеновой, Ольги Мурадян и других.

Фото: газета «Островские вести».

Напомним, памятная медаль «Непокорённые» была разработана по инициативе совета Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и утверждена в Геральдическом совете Российской Федерации Геральдическим комитетом при президенте Российской Федерации за номером 309 в 2007 году. Медалью «Непокорённые» награждаются бывшие узники фашистских концлагерей за стойкость и верность Родине, а также лица, содействующие поддержке бывших узников фашистских концлагерей, за поддержку жертв нацизма и сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 года.

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