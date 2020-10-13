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Общество

Онлайн-музей «Псковская деревня в годы войны» откроется в декабре

Студенты и преподаватели ПсковГУ создают онлайн-музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны». Проект реализуется совместно с региональным отделением Российского исторического общества (РИО). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Государственного архива Псковской области.

В музее предусмотрены тематические экспозиции, наполненные фото-, видео-, аудио- и текстовыми материалами, хранящимися в архивах и музеях Псковской области. Многие из них будут впервые представлены широкой общественности.

Сначала зрителям покажут пять экспозиций: «Партизанская деревня: война и быт народных мстителей»; «Военный и экономический коллаборационизм и псковская деревня»; «Изборск в годы Великой Отечественной войны»; «Пушкиногорский край в годы Великой Отечественной войны»; «Псковская деревня после освобождения от немецко-фашистских захватчиков».

Доступ к материалам будет свободным и бесплатным. Открыть музей планируется в декабре.

«В чем важность данного проекта? Да, он направлен на патриотическое воспитание молодежи в первую очередь. Да, он нацелен на молодую аудиторию. Но значимо то, что над созданием онлайн-музея работают студенты. То есть это те молодые люди, для сверстников которых в целом и задуман проект. Нам кажется, они сумеют лучше найти общий язык с «посетителями» музея, донести важную для молодежи информацию», - отметил председатель совета отделения РИО в Пскове Валерий Кузьмин.

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда «История Отечества».

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