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Общество

До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде

Фото: группа "Военно-прикладная спартакиада" в соцсети "ВКонтакте"

В Пскове 15 октября пройдет второй этап военно-прикладной спартакиады «Веревочный парк и скалодром». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях примут участие псковские студенты.

Команды будут формироваться из шести человек: три парня и три девушки. Заявки принимаются по электронной почте pskov-sp@yandex.ru (с пометкой «ВПС») до 13 октября 23:59.

Мероприятие пройдет в СРП «Простория». Начало в 16:00.

Подробную информацию можно найти в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами состязаний являются студенческое правительство Пскова и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

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