Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 16 октября

14:27, 13 октября 2020, ПАИ

16 октября с 10:00 до 18:00 в Пскове в рамках проведения работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты» будет временно закрыт для движения автотранспорта участок улицы Некрасова на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Объезд будет организован по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также заранее выбирать пути объезда и обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.