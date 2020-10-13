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Общество

В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область

Фото Дарьи Хватковой.

С 15 октября в Пскове и во всей России стартует второй этап программы туристического кешбэка, который продлится до 5 декабря. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Первый этап программы прошел с 21 по 28 августа. Специально для нее туроператоры Псковской области разработали 60 маршрутов. В этот период в рамках туристического кешбэка в Псковской области было забронировано 19 туров общей стоимостью  665 430 рублей. Средний чек составил 35 тысяч рублей, а продолжительность пребывания – 5 дней», - говорится в сообщении.

В Telegram-канале отмечается, что условия для отдыха в России теперь еще лучше: окно продаж увеличено до 1,5 месяца, а путешествовать  по кешбэку можно почти 3 месяца (с 15 октября по 10 января). Нет ограничений по минимальной стоимости путевки – в программе участвуют туры от 2 ночей. Оплатить путешествие необходимо полностью по карте «Мир», список туров – на сайте мирпутешествий.рф. Кешбэк составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

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