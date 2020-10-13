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Общество

Пожароопасный сезон закрыт в Псковской области

Пожароопасный сезон закрыт в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

«В связи с прохождением фронтальных осадков, снижением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствием фактической горимости лесов с 12 октября на территории Псковской области пожароопасный сезон закрыт», - говорится в пресс-релизе комитета.

Однако специалисты продолжат работу по предупреждению и профилактике лесных пожаров. В течение месяца также предстоит подвести итоги пожароопасного сезона и принять организационные меры по устранению выявленных недоработок.

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