Пожароопасный сезон закрыт в Псковской области

14:57, 13 октября 2020, ПАИ

Пожароопасный сезон закрыт в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

«В связи с прохождением фронтальных осадков, снижением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствием фактической горимости лесов с 12 октября на территории Псковской области пожароопасный сезон закрыт», - говорится в пресс-релизе комитета.

Однако специалисты продолжат работу по предупреждению и профилактике лесных пожаров. В течение месяца также предстоит подвести итоги пожароопасного сезона и принять организационные меры по устранению выявленных недоработок.