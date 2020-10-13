Выставка картин из фондов «Михайловского» открылась в музее Пушкина в Санкт-Петербурге

15:00, 13 октября 2020, ПАИ

Во всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге открылась выставка из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» под названием «Владимир Алексеев. Графика». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

По ее словам, более трети века жизнь и творчество Владимира Алексеева были связаны с псковскими пушкинскими местами и отмечены сотрудничеством с музеем-заповедником «Михайловское» и дружбой с его директором С. С. Гейченко. Сейчас в Пушкинском заповеднике хранится более двухсот работ Владимира Алексеева.

В экспозиции, подготовленной в «Михайловском», размещены 100 графических листов. Они выполнены в разной технике и в разные десятилетия, от середины 1960-х до начала 2000-х. Это, по большей части, виды Пушкиногорья — Михайловское, Тригорское, Петровское, Бугрово и Святогорский монастырь, а также архитектурные пейзажи, запечатлевшие исторический центр Санкт-Петербурга и «пушкинские» окрестности Северной столицы.

Кроме того, посетители выставки смогут оценить и иллюстрации Владимира Алексеева к очень разным произведениям Пушкина — от «Памятника» и «Пира во время чумы» до «Анчара» и «Кирджали».

Выставка размещена по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 118. Она будет открыта до 9 ноября.