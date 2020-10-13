0
16:57
Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
16:50
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
15:56
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
15:39
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
15:36
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
15:35
Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге
15:10
Температура воздуха в Псковской области продолжит снижаться 14 октября
Еще новости
Общество

Выставка картин из фондов «Михайловского» открылась в музее Пушкина в Санкт-Петербурге

Владимир Алексеев. Михайловское. Дом поэта (1970—1980-е годы). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Во всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге открылась выставка из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» под названием «Владимир Алексеев. Графика». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

По ее словам, более трети века жизнь и творчество Владимира Алексеева были связаны с псковскими пушкинскими местами и отмечены сотрудничеством с музеем-заповедником «Михайловское» и дружбой с его директором С. С. Гейченко. Сейчас в Пушкинском заповеднике хранится более двухсот работ Владимира Алексеева.

В экспозиции, подготовленной в «Михайловском», размещены 100 графических листов. Они выполнены в разной технике и в разные десятилетия, от середины 1960-х до начала 2000-х. Это, по большей части, виды Пушкиногорья — Михайловское, Тригорское, Петровское, Бугрово и Святогорский монастырь, а также архитектурные пейзажи, запечатлевшие исторический центр Санкт-Петербурга и «пушкинские» окрестности Северной столицы.

Кроме того, посетители выставки смогут оценить и иллюстрации Владимира Алексеева к очень разным произведениям Пушкина — от «Памятника» и «Пира во время чумы» до «Анчара» и «Кирджали».

Выставка размещена по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 118. Она будет открыта до 9 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
13 октября 2020
Губернатору Псковской области пожаловались замерзающие жители улицы Бастионной
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
13 октября 2020
В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
13 октября 2020
В августе по программе кешбэка туристы выкупили 19 туров в Псковскую область
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
13 октября 2020
До 23 часов 59 минут 13 октября можно подать заявку на участие в псковской военно-прикладной спартакиаде
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
13 октября 2020
Александр Котов вошел в топ-20 сентябрьского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге
13 октября 2020
Псковичка просит оборудовать временный пешеходный переход на четырехполосной дороге
Температура воздуха в Псковской области продолжит снижаться 14 октября
13 октября 2020
Температура воздуха в Псковской области продолжит снижаться 14 октября
Выставка картин из фондов «Михайловского» открылась в музее Пушкина в Санкт-Петербурге
13 октября 2020
Выставка картин из фондов «Михайловского» открылась в музее Пушкина в Санкт-Петербурге

Идет загрузка...