В Невельском районе ликвидирована несанкционированная свалка

16:50, 13 октября 2020, ПАИ

В Невельском районе, около поворота на деревню Эндовино, ликвидирована несанкционированная свалка, устроенная дачниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

От неравнодушных граждан поступило сообщение о несанкционированной свалке в Невельском районе. В ходе проверки оператором по транспортированию ТКО в муниципальном образовании было выявлено незаконное место накопления около поворота на деревню Эндовино. Свалки у дороги стали образовываться еще в летний период.

«Судя по всему, граждане, временно проживающие на дачах, решили складировать свой мусор возле автобусных остановок — авось кто-нибудь заберет», - предположили в компании «Экопром».

Нарушители чистоты при этом не учли, что оператор по транспортированию ТКО вывозит отходы только из мест накопления, определенных органами местного самоуправления, и регулярно по графику. Мешковой подомовой сбор ТКО есть в самой деревне Эндовино.

Мусор мог пролежать возле остановки долго, если бы не вмешался муниципалитет: администрация района выделила бюджетные средства на уборку данных свалок, и в начале октября территория была очищена силами невельского перевозчика.

Сотрудники организации напоминают, что твердые коммунальные отходы, строительный и растительный мусор запрещено вывозить и складировать в места, не отведенные для их захоронения и утилизации, осуществлять сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этих целей участков.