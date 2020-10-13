В Великих Луках временно закроют железнодорожный переезд
В Великих Луках временно закроют железнодорожный переезд, сообщает газета «Великолукская правда Новости» со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.
В связи с производством путевых работ на железнодорожном переезде 477 киллометра ПК 4 (район вокзала железнодорожной станции Великие Луки), с 13 октября с 10:00 по 15 октября 20:00, будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный по адресу: улица Деповская (переезд на станцию Великие Луки).