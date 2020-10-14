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Общество

Парк инвентаря псковского приюта «Шанс» пополнился новой 500-килограммовой тележкой

Фото: Instagram-аккаунт зоозащитной организации «Шанс».

Псковская зоозащитная организация «Шанс» приобрела новую 500-килограммовую тележку для развозки каши собакам. Об этом приют сообщил в своём Instagram-аккаунте.

В сообщении отмечается, что организация начала собирать деньги на новое оборудование месяц назад и собрала более 24 тысяч рублей.

«Проведя маркетинговый анализ, мы нашли завод в Миассе, который производит подобные тележки. Вчера нам прислали нашу тележку!», – поделились с читателями  зоозащитники.

По словам руководителей приюта, всё выглядит достойно и крепко. «Размером она даже побольше нашей и нагрузка у нее до 500 кг. Колеса меняются легко. Посмотрим,  как пройдет тест-драйв», - отметили в приюте, добавив, что  даже с учетом доставки тележка обошлась ровно в два раза дешевле.

«Что, при нашем вечном безденежье - просто счастье!», - подчеркнули в «Шансе».

 

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