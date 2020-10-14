Парк инвентаря псковского приюта «Шанс» пополнился новой 500-килограммовой тележкой

23:19, 13 октября 2020, ПАИ

Псковская зоозащитная организация «Шанс» приобрела новую 500-килограммовую тележку для развозки каши собакам. Об этом приют сообщил в своём Instagram-аккаунте.

В сообщении отмечается, что организация начала собирать деньги на новое оборудование месяц назад и собрала более 24 тысяч рублей.

«Проведя маркетинговый анализ, мы нашли завод в Миассе, который производит подобные тележки. Вчера нам прислали нашу тележку!», – поделились с читателями зоозащитники.

По словам руководителей приюта, всё выглядит достойно и крепко. «Размером она даже побольше нашей и нагрузка у нее до 500 кг. Колеса меняются легко. Посмотрим, как пройдет тест-драйв», - отметили в приюте, добавив, что даже с учетом доставки тележка обошлась ровно в два раза дешевле.

«Что, при нашем вечном безденежье - просто счастье!», - подчеркнули в «Шансе».